سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-7-2023

يكثر البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر خاصة لارتباطه بارتفاع وانخفاض أسعار مختلف السلع في مصر لذا يزداد البحث عنه لمعرفة مدى ثباته أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-7-2023

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 16-7-2023 وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-7-2023



يورو

34.4622 جنيه للشراء

34.5739 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

40.3159 جنيه للشراء

40.4491 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.7416 جنيه للشراء

35.8708 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.2682 جنيه للشراء

22.3448 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2200 جنيه للشراء

8.2472 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.6016 جنيه للشراء

101.0536 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3963 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3057 جنيه للشراء

4.3195 جنيه للبيع