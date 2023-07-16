سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-7-2023
يكثر البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر خاصة لارتباطه بارتفاع وانخفاض أسعار مختلف السلع في مصر لذا يزداد البحث عنه لمعرفة مدى ثباته أمام الجنيه المصري.
سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-7-2023
نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 16-7-2023 وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-7-2023
يورو
34.4622 جنيه للشراء
34.5739 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
40.3159 جنيه للشراء
40.4491 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.7416 جنيه للشراء
35.8708 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.2682 جنيه للشراء
22.3448 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2200 جنيه للشراء
8.2472 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.6016 جنيه للشراء
101.0536 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3963 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3057 جنيه للشراء
4.3195 جنيه للبيع