ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

يكثر البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر خاصة لارتباطه بارتفاع وانخفاض أسعار مختلف السلع في مصر لذا يزداد البحث عنه لمعرفة مدى ثباته أمام الجنيه المصري.

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 15 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-7-2023

 

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 16-7-2023 وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.


سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري  

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

أسعار الأخشاب والأبواب والشبابيك الجديدة والمستعملة ليوم 15-7-2023

عبدالعزيز السيد يطالب بضرورة إعادة هيكلة منظومة الدواجن لضبط الأسعار

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 16-7-2023


يورو 
34.4622 جنيه للشراء 
34.5739 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى
40.3159 جنيه للشراء 
40.4491 جنيه للبيع

فرنك سويسرى 
35.7416 جنيه للشراء 
35.8708 جنيه للبيع

100 ين يابانى 
22.2682 جنيه للشراء 
22.3448 جنيه للبيع

ريال سعودى 
8.2200 جنيه للشراء 
8.2472 جنيه للبيع

دينار كويتى 
100.6016 جنيه للشراء 
101.0536 جنيه للبيع

درهم اماراتى
8.3963 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى 
4.3057 جنيه للشراء 
4.3195 جنيه للبيع 

txt

ارتفاع أسعار البصل وتراجع المانجو.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق

txt

جولد بيليون: 1.6% زيادة فى أسعار الذهب عالميًا هذا الأسبوع

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في مصر اسعار العملات الاجنبية الدولار اليوم في بنك مصر الدولار اليوم في مصر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم فى البنك المركزي الدولار

الأكثر قراءة

"جهاز البيئة" يكشف مفاجأة عن سلحفاة المطرية: من النوع النادر المهدد بالانقراض

موعد بداية العام الدراسى الجديد والخريطة الزمنية للترم الأول والثانى

مصطفى سعد يكشف موقفه من العودة إلى الأهلى

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية الأحد 16 يوليو 2023

روسيا تستعد لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16-7-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان