ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع أسعار البصل وتراجع المانجو.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق

الأسواق
الأسواق

حالة من التذبذب تشهدها أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم، ما بين تراجع وارتفاع بعض السلع خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة عمل الأسواق بشكل كامل، حيث شهدت بعض أنواع الخضار والفاكهة ارتفاعا في الأسعار على مدار الأيام الجارية.

ورصدت "الدستور" أسعار الخضار والفاكهة بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، وجاءت على النحو التالي.

أسعار الخضار بالأسواق

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 5 لـ10 جنيهات، البطاطس تراوح سعرها ما بين 9 و13 جنيها للكيلو الواحد، وارتفع سعر البصل ليصل سعر الكيلو الواحد لـ20 جنيها، فيما تراوح سعر الكوسة ما بين 8 و 12 جنيها للكيلو الواحد، الجزر تراوح ما بين 10 و15 جنيها للكيلو الواحد، الفاصوليا تراوحت ما بين 15 و20 جنيها، الفلفل الرومي تراوح ما بين 7 و15 جنيها للكيلو الواحد، الخيار تراوح ما بين 10 و17 جنيها للكيلو الواحد، الباذنجان تراوح ما بين 4 و8 جنيها للكيلو الواحد، الملوخية 6 جنيها للكيلو الواحد، واستقر سعر البامية عند 20 و25 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة بالأسواق

شهد سعر المانجو تراجعا حيث إنه من الملحوظ توافر المانجو بمختلف الأسواق بأسعار مخفضة والتي تبدأ من 10 جنيهات للكيلو الواحد وصولا لـ30 و40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البطيخ ما بين 30 و60 جنيها، العنب تراوح ما بين 12 و25 جنيها للكيلو الواحد، البرتقال تراوح ما بين 7 و15 جنيها، الكانتلوب تراوح ما بين 10 و20 جنيها للكيلو الواحد، الخوخ تراوح سعره ما بين 25 و35 جنيها للكيلو الواحد، فيما تراوح سعر المشمش ما بين 30 و50 جنيها للكيلو الواحد.

ارتفاع أسعار البصل المانجو أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق أسعار الخضار أسعار الخضار بالأسواق أسعار الفاكهة بالأسواق

الأكثر قراءة

"شوف لاعيبتك التعبانة".. أول تعليق من رجب بحة على تصريحات مرتضى منصور (فيديو)

تضرب مصر وعدة دول عربية.. أبرز المعلومات عن القبة الحرارية

ارتفاع أسعار البصل وتراجع المانجو.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق

انطلاق برنامج "الجزيرة" على "إكسترا نيوز" قريبًا

متي يبدأ العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائى مع محمود حمادة.. وأزمة القيد تنهى الصفقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟