ارتفاع أسعار البصل وتراجع المانجو.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق

حالة من التذبذب تشهدها أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم، ما بين تراجع وارتفاع بعض السلع خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة عمل الأسواق بشكل كامل، حيث شهدت بعض أنواع الخضار والفاكهة ارتفاعا في الأسعار على مدار الأيام الجارية.

ورصدت "الدستور" أسعار الخضار والفاكهة بسوق منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، وجاءت على النحو التالي.

أسعار الخضار بالأسواق

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 5 لـ10 جنيهات، البطاطس تراوح سعرها ما بين 9 و13 جنيها للكيلو الواحد، وارتفع سعر البصل ليصل سعر الكيلو الواحد لـ20 جنيها، فيما تراوح سعر الكوسة ما بين 8 و 12 جنيها للكيلو الواحد، الجزر تراوح ما بين 10 و15 جنيها للكيلو الواحد، الفاصوليا تراوحت ما بين 15 و20 جنيها، الفلفل الرومي تراوح ما بين 7 و15 جنيها للكيلو الواحد، الخيار تراوح ما بين 10 و17 جنيها للكيلو الواحد، الباذنجان تراوح ما بين 4 و8 جنيها للكيلو الواحد، الملوخية 6 جنيها للكيلو الواحد، واستقر سعر البامية عند 20 و25 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة بالأسواق

شهد سعر المانجو تراجعا حيث إنه من الملحوظ توافر المانجو بمختلف الأسواق بأسعار مخفضة والتي تبدأ من 10 جنيهات للكيلو الواحد وصولا لـ30 و40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البطيخ ما بين 30 و60 جنيها، العنب تراوح ما بين 12 و25 جنيها للكيلو الواحد، البرتقال تراوح ما بين 7 و15 جنيها، الكانتلوب تراوح ما بين 10 و20 جنيها للكيلو الواحد، الخوخ تراوح سعره ما بين 25 و35 جنيها للكيلو الواحد، فيما تراوح سعر المشمش ما بين 30 و50 جنيها للكيلو الواحد.