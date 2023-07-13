عبدالعزيز السيد يطالب بضرورة إعادة هيكلة منظومة الدواجن لضبط الأسعار

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا اليوم في الأسواق، نتيجة زيادة المعروض، مشيرًا إلى أن الدواجن من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، وهي سلعة لا تقبل التخزين، لافتًا إلى أن أسعار البيض بدأت في التراجع مرة أخرى، بعد الارتفاع الذي استمر على مدار الأيام القليلة الماضية.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قطاع الدواجن به عشوائية في طرح الأسعار، ولذلك يجب أن يكون هناك قرارات حاسمة من قبل الدولة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم ضم جميع العاملين بالقطاع الداجني إلى بورصة السلع، وذلك للسيطرة على عشوائية تحديد الأسعار.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، على أنه ما زال هناك عدد كبير خارج المنظومة، نتيجة عدم توفير السيولة لديهم للدخول مرة أخرى في السوق، لافتًا إلى أنه يجب أن يشعر صغار المربين بالأمان للعودة مرة أخرى إلى السوق، مشيرًا إلى أن أسعار الذرة الصفراء شهدت تراجعًا كبيرًا وصل إلى 50%، وأسعار الصويا أيضًا تراجعت بنسبة 30%، ومع ذلك ما زالت أسعار العلف باهظة نسبيًا، ولذلك يجب أن تتراجع عمَّا هي عليه الآن.

وأما عن أسعار الدواجن، فقد أوضح رئيس شعبة الدواجن أن أسعارها تراجعت اليوم في المزرعة، حيث سجلت 64 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ 70 جنيها للكيلو. بينما استقرت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الخميس في بورصة الدواجن، لتسجل 95 جنيها، وتصل إلى المستهلك بـ 102 جنيه للكيلو.

وقد استقرت أسعار البيض ما بين 112 جنيها لطبق البيض الأبيض، وسجلت أسعار طبق البيض الأحمر 114 جنيها للطبق، متوقعا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.