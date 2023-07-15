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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 15 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

ننشر آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة، حيث شهد استقرارًا في البنوك ليبلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 15-7-2023 في منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم السبت خلال التعاملات المسائية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 15 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

شهد سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 15 يوليو 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

 سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم السبت 15 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 15  يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت15يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

بلغ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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