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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 15-7-2023 في منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

سعر الدولار شهد تصدرًا في محرك بحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية، لذا ننشر آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات، حيث شهد استقرارًا في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم السبت خلال منتصف التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم السبت 15 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

استقر سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم السبت 15 يوليو 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

 سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم السبت 15 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 15  يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية السبت 15-7-2023

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت15يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 15 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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