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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية السبت 15-7-2023

الدولار
الدولار

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 15-7-2023 في البنوك المصرية وفقًا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لأي تغيير في حالة العرض والطلب في الأسواق المصرية، حيث تشهد العملة الأمريكية حاليًا حالة من الاستقرار في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 15-7-2023

يقدم "الدستور" للقراء سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 15-7-2023 في إطار نشرة الخدمات المتنوعة اليومية، حيث جاءت أسعار الصرف في البنوك كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو  30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023

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بنك كندا المركزى يرفع سعر الفائدة 5%

 

بلغ الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

قدر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى  30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سُعرت العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو  30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصلت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 14-7-2023

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سعر اليورو وأسعار العملات العربية اليوم الخميس 13-7-2023


سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري نحو 34.46 جنيه للشراء و 34.57 جنيه للبيع.

بلغ الجنيه الاسترليني نحو 40.31 جنيه للشراء و 40.44 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي إلى 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي عند مستوى 100.60 جنيه للشراء و 101.05 جنيه للبيع.

يتداول عملاء البنك المركزي الدرهم الإماراتي بنحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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