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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس في كافة البنوك العاملة في مصر، وسجلت أسعار الدولار استقرارًا منذ عدة أشهر، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023

 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الأسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

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  • سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.55 للبيع.

 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.9789 جنيه34.0974 جنيه
جنيه إسترلينى39.8174 جنيه39.9510 جنيه
فرنك سويسرى35.0959 جنيه35.2215 جنيه
100 ين يابانى22.0917 جنيه22.1687 جنيه
ريال سعودى8.2211 جنيه8.2472 جنيه
دينار كويتى100.4471 جنيه100.7935 جنيه
درهم اماراتى8.3968 جنيه8.4235 جنيه
اليوان الصينى4.2879 جنيه4.3025 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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