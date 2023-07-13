سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس في كافة البنوك العاملة في مصر، وسجلت أسعار الدولار استقرارًا منذ عدة أشهر، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الأسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.55 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية