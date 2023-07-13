سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023
واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس في كافة البنوك العاملة في مصر، وسجلت أسعار الدولار استقرارًا منذ عدة أشهر، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك الأسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك الكويت الوطني 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.55 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|يورو
|33.9789 جنيه
|34.0974 جنيه
|جنيه إسترلينى
|39.8174 جنيه
|39.9510 جنيه
|فرنك سويسرى
|35.0959 جنيه
|35.2215 جنيه
|100 ين يابانى
|22.0917 جنيه
|22.1687 جنيه
|ريال سعودى
|8.2211 جنيه
|8.2472 جنيه
|دينار كويتى
|100.4471 جنيه
|100.7935 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3968 جنيه
|8.4235 جنيه
|اليوان الصينى
|4.2879 جنيه
|4.3025 جنيه