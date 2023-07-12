بنك كندا المركزى يرفع سعر الفائدة 5%

رفع بنك كندا المركزى سعر الفائدة الرئيس، الأربعاء بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 5% وفقا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

وقال محافظ البنك المركزي، تيف ماكليم، فى تصريحات اليوم، إن الضغوط التضخمية لا تتراجع بالسرعة التى يريدها البنك المركزى، وقد يأتى المزيد من رفع أسعار الفائدة إذا دعمتها البيانات الاقتصادية، وأضاف ماكليم أن بنك كندا لا يتوقع ركودًا، على الرغم من الضغط على أسعار الفائدة المرتفعة التى تؤثر على الاقتصاد.

وأعلن الفيدرالي الأمريكي أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، حسبما أفادت بلومبرج.

وذكر التقرير ارتفعت عوائد سندات الخزانة حيث عزز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الرسالة الأخيرة لمجموعة من صانعي السياسة، ما يشير إلى أن البنك المركزي لم ينته بعد من رفع أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار الفائدة لأجل عامين التي تعتبر أكثر حساسية لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الوشيكة، أعلى مستوياتها منذ مارس.

وارتفع الدولار مقابل معظم أقرانه في الأسواق المتقدمة. كافح مؤشر S&P 500 لإيجاد أرضية صلبة، بينما تفوق مؤشر ناسداك 100 ذو التقنية العالية في الأداء وسط المكاسب في الشركات العملاقة مثل Amazon.com Inc. وApple Inc. و Microsoft Corp.

في حديثه أمام لجنة مصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس ، كرر باول رأيه بأنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام للحد من النمو في الولايات المتحدة واحتواء ضغوط الأسعار.

أضافت حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان صوتها إلى قرع طبول المسؤولين الذين يرغبون في استئناف المشي بعد أخذ استراحة من حملة التشديد الأسبوع الماضي.

وتشهد الأسهم الأمريكية النصف الثاني المضطرب من العام حيث تلحق الآثار المتأخرة للتشديد النقدي القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد ، وفقًا لماركو كولانوفيتش من JPMorgan Chase & Co.