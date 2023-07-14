مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 14-7-2023

استقرت أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت عند التراجعات التي سجلتها منذ بداية الشهر الجاري، وأرجع العاملون في قطاع مواد البناء، تراجع سعر طن الحديد إلى حالة الركود التي تسيطر على القطاع، ويعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار مواد البناء، و سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 14-7-2023.

سعر طن الحديد

طن الحديد من شركة حديد عز: 38,800 جنيه.

طن الحديد من شركة بشاى: 38,200 جنيه.

طن الحديد من المصريين:37,800 جنيه.

حديد سرحان: 36,500 جنيه.

حديد المراكبى: 37,000 جنيه.

حديد العشري: 37,100 جنيه.

حديد مصر ستيل: 37,000 جنيه.

حديد العتال: 37,500 جنيه.

حديد عطية: 37,000 جنيه.

حديد الكومي: 37,000 جنيه.

حديد المعادي: 36,800 جنيه.

حديد بيانكو: 36,700 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان: 1,750 جنيه.

أسمنت السهم: 1,730 جنيه.

أسمنت السويدي: 1,830 جنيه.

أسمنت وادي النيل: 1,680 جنيه.

أسمنت المخصوص: 1,710 جنيه.

أسمنت المسلح: 1,750 جنيه.

أسمنت النصر: 1,700 جنيه.

أسمنت الفهد: 1,680 جنيه.

أسمنت العسكري: 1,730 جنيه.

أسمنت سيناء: 42.5 1,700 جنيه.

جنوب الوادي: 1,720 جنيه.