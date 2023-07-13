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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لليوم الثالث.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 3 أشهر

أسعار النفط
أسعار النفط

تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، لتقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، وذلك بدعم من زيادة الطلب العالمي على النفط، واستمرار هبوط الدولار الأمريكي.

أسعار النفط العالمية

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، نحو 1.4% مسجلاً 80.56 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 1.25 مسجلاً 76.15 دولار للبرميل.

وبحسب بيانات وكالة الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستواياتها، مع توقعات بارتفاع الطلب على النفط إلى مستوى قياسي خلال هذا العام مع قلة لمعروض.

كما رجحت وكالة الطاقة الأمريكية، أن زيادة نمو حجم الطلب العالمي على النفط العام المقبل بأكثر من المتوقع على الرغم من أن الزيادة ستكون أقل من نصف زيادة هذا العام.

وقالت الوكالة، إنها تتوقع أن يأتي أكثر من ثلثي نمو الطلب هذا العام من الصين، حيث من المقرر أن تزداد وتيرة الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا خاصة فى وقت لاحق من العام الجاري، ولكن تعافى الصين ينطلق بوتيرة بطيئة حتى الآن.

أسعار النفط العالمية النفط الدولار الامريكي العقود الاجلة برنت نايمكس

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