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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الحديد الخردة اليوم 2023

الحديد الخردة
الحديد الخردة

تمثل تجارة الخردة مشروع متميز يعمل فيه الكثيرين ويكون من أهمها الحديد لذلك من الطبيعي أن ترتفع معدلات البحث عن أسعار الحديد الخردة اليوم 2023 للعاملين في هذا المجال في مصر.

أسعار الحديد الخردة اليوم 2023

في التقرير التالي، نوضح أسعار الحديد الخردة اليوم 2023 والتي تخضع لقواعد العرض والطلب ومعايير تسعير المادة الخام لكل نوع من أنواع الخردة.

حديد خردة خليط   15 جنيه وسعر الطن  يبدأ من 15 ألف.

حديد خردة مميز   18 جنيه، أما سعر الطن يبدأ من 18 ألف.

ألومنيوم خردة طري  93 جنيه، أما سعر الطن يبدأ من 93 ألف.

ألمنيوم خردة الردياتير  58 جنيه، أما سعر الطن يبدأ من 58 ألف.

ألومنيوم خردة حلة وغطا 91 جنيه، وسعر الطن يبدأ من 91 ألف.

الومنيوم خردة ناشف مكن 55 جنيه، وسعر الطن يبدأ من 55 ألف.

ألومنيوم خردة ناشف بلدي 47 جنيه، وسعر الطن يبدأ من 47 ألف.

نحاس أصفر خردة 165 جنيه، وسعر الطن يبدأ من 165 ألف.

نحاس أحمر خردة لامع 250 جنيه وسعر الطن يبدأ من 250 ألف.

نحاس أحمر خردة ناعم  230 جنيه، سعر الطن يبدأ من 230 ألف.

نحاس أحمر خردة خشن 248 جنيه، سعر الطن يبدأ من 248 ألف.

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علب كانز خردة خليط 50 جنيه، أما الطن يبدأ من 50 ألف.

علب كانز خردة صافي 52 جنيه  والطن يبدأ من 52 ألف.

بلاستيك خردة نعل   13 جنيه، والطن يبدأ من 13 ألف.

بلاستيك خردة ناشف 8 جنيه أما الطن يبدأ من 8 ألف.

بلاستيك خردة طري  30 جنيه وسعر الطن يبدأ من 30 ألف.

بلاستيك PET خردة 21 جنيه، سعر الطن يبدأ من 21 ألف.

بلاستيك خردة شفاف 26 جنيه، أما سعر الطن يبدأ من 26 ألف.

بلاستيك خردة خليط مكسر 19 جنيه سعر الطن   يبدأ من 19 ألف.

الرصاص الخردة 55 جنيه، أما سعر الطن يبدأ من 55 ألف.

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