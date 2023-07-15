أسعار الأخشاب والأبواب والشبابيك الجديدة والمستعملة ليوم 15-7-2023

استقرت مؤخرًا سعر المتر المكعب لأنواع الأخشاب المحلي الصنع و المستوردة بالسوق المصري خلال شهر يوليو كما يرصد الموقع الالكتروني لدستور أسعار الأبواب والشبابيك الجديدة والمستعملة خلال التعاملات اليوم السبت.

وقد يتم استيراد الأخشاب إلى مصر من عدة دول حول العالم، وتشمل بعض هذه الدول ماليزيا والبرازيل وروسيا وأوكرانيا وغيرها. وتختلف أنواع الأخشاب المستوردة بناءً على مصدر الاستيراد والاستخدام النهائي للخشب.

وتتضمن بعض أنواع الأخشاب المستوردة إلى مصر البلوط والزان والصنوبر والتيك والماهوجني والكونتر والميلامين وغيرها. وتستخدم هذه الأخشاب في صناعات مختلفة مثل الأثاث والبناء والديكور والأعمال الحرفية وغيرها.

يستعرض موقع الالكتروني لمؤسسة الدستور أنواع و أسعار الأخشاب بالسوق في مصر وفقا لحجم التعاملات اليومية.

أسعار الأخشاب اليوم السبت

بلغ سعر المتر المكعب للخشب العزيزي نحو 45000 الف جنية

وبينما سجل سعر المكعب لخشب السويد موسكي فنلندي نحو 16000 الف جنية

بينما بلغ سعر المتر مكعب الكونتر مضغوط 18 بقيمة 1150 جنيها

سجل سعر المكعب لخشب الزان بقيمة 8500 جنيها

سجل سعر المتر المكعب من الخشب السويدي بقيمة 6000 جنيها

كما جاء سعر المتر المكعب لخشب البياض بقيمة 4500 جنيها

وبلغ سعر المتر المكعب لخشب الروسي بقيم 1500 جنيها

وسجل سعر المتر المكعب لخشب الماهوجني درجة أولي بقيمة 21000 الف جنية

ويبلغ سعر المتر المكعب لخشب البلوط بقيمة 25000 جنيها

كما بلغ سعر المتر المكعب التيك يصل الى 24000 الف جنية

وقد جاء سعر المتر المكعب لخشب الموسكس بقيمة 6000 جنيها

وبلغ سعر لوح لخشب الكونتر بقيمة 600 جنيها .

أسعار الأبواب والشبابيك في مصر

وقد جاء سعر ابواب خشب الموسكي للوحدات السكنية بداية من 5000 جنيها

وبلغ سعر ابواب خشب الارو بداية من 10000 الف جنيها

وسجل سعر أبواب الخشب الزان ليتراوح ما بين 5000 إلي 10000 الف جنيها .

أسعار الأبواب المستعملة للوحدات والحمامات والغرف

وسجل سعر الباب الأساسي للشقة خشب زان استعمل جيد ما بين 1500 إلى 2000 جنيه

يتراوح سعر الباب المستعملة في السوق البيكي ما بين 1000 إلى 2000 جنيه

بينما سجل سعر باب الحمام المستعمل بحالة مقبولة ليتروح مابين 500 إلى 800 جنيه