ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية اليوم السبت 15-7-2023

حديد التسليح
حديد التسليح

زاد البحث عن مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 15-7-2023 عبر المنصات الإلكترونية والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة بفعل هدوء أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسهم الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، حيث تعتمد شركات الحديد والصلب على 20% من مدخلات الصناعة على الاستيراد من الخارج.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 15-7-2023 في الأسواق المصرية

يمكن من خلال التقرير معرفة تطورات سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 15-7-2023 في الأسواق المصرية في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء، وإليكم الأسعار من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب وهي كما يلي:

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 32135 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 38000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 37500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 37100 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 38000 جنيه للطن.

txt

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-7-2023

txt

يبدأ بـ35 جنيهًا سعر متر السيراميك الفرز الثالث ليوم الأربعاء تسليم مصنع

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 37000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 36000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 35500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 34600 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العلا 35400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 32200 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 39400 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1750 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1700 جنيه.

txt

سعر اليورو وأسعار العملات العربية اليوم الخميس 13-7-2023

txt

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

 

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الفهد 1620 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1683 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1680 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1700 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1693 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1710 جنيهات.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1810 جنيهات.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

مواد البناء سعر طن الحديد والاسمنت سعر طن الحديد طن الحديد الحديد والأسمنت الاسمنت سعر حديد التسليح

الأكثر قراءة

هل سيوافق محمد هنيدى إذا قررت ابنته التمثيل؟.. الفنان يرد

القبض على مالك شركة متهم بالنصب على المواطنين فى الدقى

أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 15-7-2023

الهند: زيارة وزير الدولة لسوريا أتاحت فرصة لرفع مستوى التعاون بين البلدين

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

"شل" تورد 500 مليون متر مكعب من الغاز للمغرب لمدة 12 عاما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب في تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح