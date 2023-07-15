أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية اليوم السبت 15-7-2023

زاد البحث عن مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 15-7-2023 عبر المنصات الإلكترونية والتي تشهد استقرارًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة بفعل هدوء أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسهم الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، حيث تعتمد شركات الحديد والصلب على 20% من مدخلات الصناعة على الاستيراد من الخارج.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 15-7-2023 في الأسواق المصرية

يمكن من خلال التقرير معرفة تطورات سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 15-7-2023 في الأسواق المصرية في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها "الدستور" للقراء، وإليكم الأسعار من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب وهي كما يلي:

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 32135 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 38000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 37500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 37100 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 38000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 37000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 36000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 35500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 34600 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العلا 35400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 32200 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 39400 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1750 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1700 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الفهد 1620 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1683 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1680 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1700 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1693 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1710 جنيهات.

سجل سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1810 جنيهات.