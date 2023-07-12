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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار تصدرًا في محركات بحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية، لأنه مرتبط ببعض أسعار السلع في الأسواق، وسجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023، استقرار في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء

سجل سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2023، استقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 12  يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

خلال التعاملات المسائية، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 12-7-2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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