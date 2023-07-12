منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 12-7-2023

تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل"، خلال الأيام الماضية، حيث سجل سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023، استقرار في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاربعاء خلال منتصف التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء

سجل سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2023، استقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

خلال منتصف التعاملات، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023 في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع