ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 12-7-2023

الدولار
الدولار

تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل"، خلال الأيام الماضية، حيث سجل سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023، استقرار في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاربعاء خلال منتصف التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء

سجل سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2023، استقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

 سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

خالد حنفى: نسعى لإجراء تجارة ثنائية بين القاهرة ونيودلهى بعملة غير الدولار

منتصف التعاملات| سعر الدولار مقابل اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 12  يوليو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

خلال منتصف التعاملات، استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023 في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع

الدولار سعر الدولار منتصف التعاملات البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الاربعاء

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بيان حكومى بشأن موعد بدء العام الدراسى الجديد

بالأسماء.. قائمة المرشحين لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان بطنطا

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس

لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

محمد عواد يضع شرطين لتجديد عقده مع الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى