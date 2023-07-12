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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في البنوك المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا عقب استقرار دام أكثر من 5 شهور في كافة أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري منذ بداية العام الحالي 2023.


سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في البنوك المصرية

يبحث المواطنين عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في البنوك المصرية ويمكن متابعة أسعار صرف العملة الأمريكية من خلال نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء يوميا في كافة مجالات وإليكم الأسعار بالتفصيل في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.94 جنيه للبيع و 30.84 جنيه للشراء.

 

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.

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بلغ قيمة الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للبيع و 30.75 جنيه للشراء.

 

قدر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.

 

استقر الدولار في بنك الكويت الوطني عند مستوى 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.

 

سُعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي عند 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.

 

يتداول عملاء بنك البركة الدولار الأمريكي بنحو 30.95 جنيه للبيع و 30.85 جنيه للشراء.

 

في بنك الإسكندرية سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.93 جنيه للبيع و 30.83 جنيه للشراء.

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في بنك التعمير والاسكان قدر الدولار بنحو 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

 

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصل الدولار بنحو 30.95 جنيه للبيع و 30.90 جنيه للشراء.

 

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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