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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

500 جنيه انخفاضًا فى أسعار طن الأرز بالسوق المحلية

الأرز
الأرز

انخفضت أسعار الأرز بالجملة، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلية للتجار والمستهلكين، وسط حالة من التباين المستمر في الأسواق منذ فترة طويلة. فقد هبط سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3% ليصل إلى 500 جنيه، كما انخفض سعر الأرز الشعير بنوعيه (عريض الحبة ورفيع الحبة) بنسبة تصل إلى 300 جنيه للطن.

أسعار الأرز للجملة اليوم
 وانخفضت أسعار الأرز الشعير “عريض الحبة” بالأسواق المحلية لتسجل 15.300 جنيه للطن، وشهدت أسعار الأرز الشعير “رفيع الحبة” ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 14.500 جنيه بعدما كان، أمس، 14.800 ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي “عريض الحبة كسر 3%” إلى 23.000 جنيه للطن، وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي “رفيع الحبة كسر 5%” 21.500 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، 25 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الأرز عالميًا

تباينت العقود الآجلة للأرز، خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ صعد عقد يوليو 2023، عند 18.000 دولار للقنطار، بمقدار ارتفاع 0.060 دولار، أي بنسبة 0.33%.

وتراجع عقد سبتمبر 2023، بنحو 0.005 دولار، ليسجل 15.725 دولار للقنطار.

سعر الأرز التمويني

وتطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات التموينية لسد احتياجاتهم من الأرز وتمنع المجمعات الاستهلاكية شراء الأرز بكميات كبيرة تفوق حجم استهلاك الأسرة.

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