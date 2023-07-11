الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

كشفت مصادر من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة، عن مصير الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء، والتي كان من المُقرر تطبيقها بداية من شهر يوليو الجاري.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات بأنه سيتم تطبيق أي زايادت جديدة في أسعار شرائح الكهرباء.

ولفتت إلى أنه من المتوقع إرجاء تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء للمرة الخامسة؛ حتى لا يكون هناك أي إثقال على المواطنين بأعباء إضافية، مشيرة إلى حجم الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة والتي سستضاعف حال تأجيل تطبيق إقرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء.

ونوهت بأن فاتورة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في العام المالي 2022/ 2023، كانت 25 مليار جنيه، وستزيد حال تأجيل التطبيق بنسبة 60%.

كانت الحكومة قد قررت في فترات سابقة تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ3 مرات، مما أدى إلى تحمل الدولة ما يقرب من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، كما أعلنت الدولة عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغيير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قروش.

وأوضح رئيس الوزراء أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربع الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية

– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا.

– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا.

– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا.

– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضًا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.