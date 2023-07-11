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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الجارية، حيث أن أسعار الكتاكيت تنعكس على السعر النهائي لأسعار الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت خلال بداية التعاملات في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن الرئيسية

بلغ اسعار كتكوت أبيض شركات عمريوم ما بين 13 جنيه إلى 18.25 جنيه .

بلغ أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 12 جنيه إلى 12.25 جنيه 

بلغ سعر كتكوت ساسو عمر يوم مابين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيهات

بلغ أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 8.5 جنيه إلى 9.5 جنيه 

بلغ أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم مابين 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه

بلغ أسعار كتكوت هجين عمر يوم ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه 

بلغ أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم مابين 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه 

بلغ أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 8 جنيه إلى 9 جنيهات

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أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الثلاثاء 11 يوليو

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة مجموعة حسن الغريب 15 جنيهات للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 يوليوفي شركة القاهرة 16.25 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 17.75 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت  اليوم الثلاثاء 11 يوليوفي شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا )16 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة دواجن الوطنية 16 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة الشريف للثروة الداجنة 14.5 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة كايرو ثري إية للدواجن 18 جنيه للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 يوليوفي شركة الصلاح 15 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11 يوليو في شركة مجموعة الوادي 17جنيها للكتكوت.

أسعار كتكوت أسعار كتكوت أبيض أسعار كتكوت هجين أسعاركتكوت جيل ثاني أسعاركتكوت روزي

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