التعاملات الصباحية| أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27-6-2023

الكتاكيت من من مدخلات إنتاج الفراخ، وأسعارها تنعكس علي السعر النهائي للدواجن، فقد شهدت أسعار الكتاكيت استقرارًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن 27-6-2023

سجلت أسعار كتكوت أبيض عمر يوم مابين 11.00 جنيه إلي 12.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم مابين 08.00 جنيه إلى 09.00 جنيهات

سجلت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم مابين 07.50 جنيه إلى 08.00 جنيهات

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 27-6-2023

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيو في شركة مجموعة حسن الغريب اليوم 13.5 جنيها عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيو في شركة طيبة لجدود للدواجن 15 جنيها عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيو في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 16 جنيها عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيوفي شركة أمات للدواجن 15.5 جنيها عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيوفي شركة التسعين للإستثمار الداجني 12.5 جنيها عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيوفي شركة القاهرة 13 جنيها عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيو في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 13 جنيها عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيو في شركة كايرو ثري اية للدواجن 15.5 جنيها عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيو في شركة طنبول للاستثمار الداجني 15 جنيها عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيو في شركة الصلاح 15 جنيها عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيو في شركة مجموعة القصبي للاستثمار 15 جنيها عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 27 يونيو في شركة مجموعة الوادي 14.5 جنيها عمر يوم.