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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات الصباحية| أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27-6-2023

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسواق، بعد تراجع أسعار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أن الدواجن من السلع التي لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 27 يونيو والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 

بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم  الثلاثاء ما بين 67 إلى 68 جنيهًا.

بلغت أسعار الفراخ الساسو  اليوم  الثلاثاء ما بين 75 إلى 76 جنيهًا.

بلغت أسعار  الفراخ البلدي  اليوم  الثلاثاء ما بين 90 إلى 95 جنيهًا.

بلغت أسعار الأمهات البيضاء  اليوم  الثلاثاء ما بين 54 إلى 55 جنيهًا.

أسعار النعام والحمام اليوم الثلاثاء 27-6-2023

سجلت أسعار لحم نعام القائم اليوم الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت  120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار  لحم بط (بلدي) اليوم الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 350 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 250 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن

أسعار الحمام اليوم الثلاثاء 27-6-2023

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 105 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم  الثلاثاء 27 يونيو والتي بلغت 59 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ أسعار كيلو الفراخ الساسو الفراخ البلدي أسعار الأمهات البيضاء النعام والحمام أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

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