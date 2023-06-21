أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 21-6-2023 لجميع الشركات في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت كونها تنعكس على أسعار الدواجن، خاصة مع تراجع أسعار الأعلاف.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم استقرار عند 8 جنيهات.

شهدت أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم استقرار عند 8 جنيهات.

شهدت أسعار الكتكوت الساسوعمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم استقرار عند 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأربعاء 21-6-2023

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء 20 يونيو عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب 10 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة طنبول للاستثمار الداجني 12 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الكتاكيت اليوم عمر يوم في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 13 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات 9 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 9 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة القاهرة 9 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة أمات للدواجن 11.5 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة طيبة لجدود للدواجن 11 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة دواجن الوطنية 11.75 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة كايرو ثري اية للدواجن 12 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة الصلاح 9 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت.