الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 21-6-2023 لجميع الشركات في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت كونها تنعكس على أسعار الدواجن، خاصة مع تراجع أسعار الأعلاف.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 

شهدت أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم استقرار عند 8 جنيهات.

شهدت  أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم استقرار عند 8 جنيهات.

شهدت  أسعار الكتكوت الساسوعمر يوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم استقرار عند 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الأربعاء 21-6-2023 

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم  الثلاثاء 20  يونيو عمر يوم  في شركة مجموعة حسن الغريب 10 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم  عمر يوم في شركة طنبول للاستثمار الداجني 12 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت الكتاكيت اليوم عمر يوم  في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 13 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم  في شركة متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات 9 جنيهات للكتكوت.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20 يونيو خلال بداية التعاملات

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 19-6-2023

أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 18-6-2023 في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في بورصة الدواجن والشركات

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 9 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة القاهرة 9 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم  في شركة أمات للدواجن 11.5 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم  في شركة طيبة لجدود للدواجن 11 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم  في شركة دواجن الوطنية 11.75 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم  في شركة كايرو ثري اية للدواجن 12 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة الصلاح 9 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط سعر الكتكوت اليوم عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت.

أسعار الكتاكيت بورصة الدواجن أسعار الكتكوت الساسو أسعار الكتكوت البلدي أسعار الكتكوت الأبيض أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

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