الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في بورصة الدواجن والشركات

كتاكيت
كتاكيت

تصدرت أسعار الكتاكيت تريند محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تراجع أسعار الأعلاف، حيث أن أسعار الكتاكيت تنعكس على أسعار الدواجن.

وتقدم "الدستور" أسعار الكتاكيت اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الكتاكيت اليوم 15 يونيو 2023

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في شركة الكناني جروب 10.25 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في شركة الكناني جروب 8 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في شركة المنصورة للدواجن 6.4 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023( كتكوت بلدي )5.5 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 (كتكوت سمان) لون ( الأبيض )3.5 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 ( كتكوت سمان ) لون ( الأسمر ) 3.5 جنيها للكتكوت.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في جميع الشركات

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

بعد تراجع الأعلاف.. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الخميس

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 (كتكوت سمان أبيض بيور) بسعر 5 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 ( كتكوت ساسو) 9 جنيهات للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 ( كتكوت أبيض) 6.5 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 12.5 جنيه.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في شركة كايرو ثري اية للدواجن 11.5 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 7.5 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في شركة الصلاح 8 جنيهات للكتكوت.

أسعار الكتاكيت محركات البحث أسعار الأعلاف اسعار الدواجن أسعار الكتاكيت اليوم 15 يونيو 2023

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