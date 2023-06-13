أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

تصدرت أسعار الكتاكيت تريند محركات البحث جوجل، خاصة بعد تراجع أسعار الأعلاف بنسبة 40% خلال الأسابيع الماضية، وقد شهدت أسعار الكتاكيت تراجعًا اليوم الثلاثاء 13 يونيو بشكل نسبي.

وتستعرض الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو في شركة الكناني جروب 10.75 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو في شركة الكناني جروب 6.5 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار كتكوت سمان أبيض بيور اليوم الثلاثاء 13 يونيو 5 جنيهات للكتكوت.

بلغت أسعار كتكوت سمان ( الأبيض ) اليوم الثلاثاء 13 يونيو 3.5 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار كتكوت ساسو اليوم الثلاثاء 13 يونيو 9.5 جنيها للكتكوت.

أسعار الكتاكيت البلدي والأبيض والساسو اليوم الثلاثاء

بلغت أسعار كتكوت بلدي 6 جنيهات للكتكوت.

بلغت أسعار كتكوت سمان ( الأسمر ) اليوم الثلاثاء 13 يونيو3.5 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار كتكوت أبيض اليوم الثلاثاء 13 يونيو 5 جنيهات للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو في شركة المنصورة للدواجن 4.90 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو في شركة أمات للدواجن 9.5 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو في شركة كايرو ثري اية للدواجن 11.5 جنيها للكتكوت.

أسعار كتكوت السمان اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو في شركة الصلاح 8 جنيهات للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو في شركة دواجن الوطنية 8 جنيهات للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو في شركة مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت.