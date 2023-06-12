الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لبيانات مؤشر التضخم الأمريكي غدًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مع ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر التضخم غدًا الثلاثاء، واجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وقال فادي كامل خبير في صناعة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 15 جنيهًا، مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2.315 ألف جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3دولارات، لتسجل مستوى 1.965 ألف دولار.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2.646 ألف جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1.984 ألف جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18.520 ألف جنيهًا.

أشار إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا، وبنسبة 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع  عند  2.350 ألف جنيه، واختتم التعاملات عند  2.330 الف جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 13 دولارًا وبنسبة  0.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 1.948 ألف دولار، وارتفعت إلى  1.970 ألف دولار، واختتمت التعاملات عند 1.961 ألف دولار.

وأضاف أن الأسواق تترقب  بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وسط تزايد التوقعات بتثبت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة عند مستوى 5% و5.25%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء.

أسعار الذهب أسعار الفائد أسعار الفائدة أسواق المحلية الاربعاء المقبل

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