الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد تراجع الأعلاف.. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو

اعلاف
اعلاف

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الكتاكيت، حيث إن أسعار الكتاكيت تنعكس دائماً على أسعار الدواجن، وقد زاد الطلب عليها خلال الأسابيع الماضية نتيجة إلي تراجع أسعار الأعلاف.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 مايو

 سعر كتكوت أبيض عمر يوم  ما بين 09.00 جنيه إلي 10.00 جنيه 

سعر كتكوت ساسو  عمر يوم  ما بين  10.00 جنيه إلي 11.00 جنيه

سعر  كتكوت بلدي حر  عمر يوم  ما بين  07.50 جنيه إلي 08.00 جنيه

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى بورصة الدواجن

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أسعار كتاكيت البط اليوم الثلاثاء 30 مايو 

 سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم  ما بين 17.25 جنيه إلى 18.50 جنيه 

سعر كتكوت بط مسكوفي  عمر يوم  ما بين  25.50 جنيه إلى 26.75 جنيه

سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم  ما بين 32.50 جنيه إلى 32.75 جنيه

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الثلاثاء 30 مايو 

 سعر كتكوت رومي أبيض عمر يوم  مابين 70.00 جنيه إلى 71.00 جنيه

 سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم  مابين 12.00 جنيه إلى 13.00 جنيه 

سعر كتكوت رومي برونزي 300 جرام ما بين 20.00 جنيه إلى  20.00 جنيه

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم الثلاثاء 30 مايو

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 11.5 جنيه للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة طنبول للاستثمار الداجني 10 جنيهات للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة طيبة لجدود للدواجن 12 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة الصلاح 7 جنيهات للكتكوت.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة أمات للدواجن 9.5 جنيه للكتكوت.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة مجموعة الوادي 9.5 جنيه للكتكوت.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة مجموعة القصبي للاستثمار 10 جنيهات للكتكوت.

 بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 مايو في شركة كايرو ثري اية للدواجن 10.5 جنيه للكتكوت.

أسعار الكتاكيت تراجع أسعار الأعلاف سعر كتكوت ساسو سعر كتكوت بلدي سعر كتكوت بط فرنساوي

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