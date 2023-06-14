الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في جميع الشركات

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء، استقرارًا، حيث تنعكس أسعار الكتاكيت على أسعار الدواجن في الأسواق، ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 13 يونيو.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم 13 يونيو 

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة مجموعة حسن الغريب 9 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 12.5 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو في شركة القاهرة 6.5 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو طيبة لجدود للدواجن 10 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 6 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو كتكوت أبيض 5.5 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو كتكوت ساسو 9 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو كتكوت سمان ( الأسمر )3.5 جنيها للكتكوت.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 7-6-2023

التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 29 مايو

متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في الشركات

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو كتكوت بلدي 6 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو كتكوت سمان ( الأبيض ) 3.5 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو سمان أبيض بيور 5 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو الكناني جروب 7 جنيهات للكتكوت.

 بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو الكناني جروب 10.25 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو المنصورة للدواجن 5.40 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو دواجن الوطنية 9 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو مجموعة القصبي للاستثمار11 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو كايرو ثري اية للدواجن 11.5 جنيها للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو الصلاح 8 جنيهات للكتكوت.

بلغت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 يونيو مجموعة الوادي 11.75 جنيها للكتكوت.

أسعار الكتاكيت متوسط أسعار الكتاكيت اليوم متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 14 اليوم الأربعاء 14 يونيو شركة مجموعة حسن الغريب

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