التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 29 مايو

بحث الكثير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، عن أسعار الكتاكيت في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 29 مايو 2023، في بورصة الدواجن واليت جاءت كالتالي:

أسعارالكتاكيت اليوم الأثنين 29 مايو 2023

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 29 مايو في مجموعة حسن الغريب سعر10 جنيهات للكتكوت .

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 29 مايو في شركة أمات للدواجن سعر 9.5 جنيها للكتكوت .

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 29 مايو في شركة الصلاح سعر7 جنيهات للكتكوت .

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 29 مايو في شركة الكناني جروب سعر11.25 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 29 مايو في شركة الكناني جروب سعر 8 جنيهات للكتكوت .

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 29 مايو في شركة المنصورة للدواجن سعر 6.40 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 29 مايو في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية سعر 12 جنيها للكتكوت.

أسعار كتكوت السمان اليوم الإثنين 29 مايو

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 29 مايو في مجموعة الوادي سعر10.5 جنيها للكتكوت .

بلغت أسعار كتكوت سمان أبيض بيور اليوم الأثنين 29 مايو سعر 5 جنيهات للكتكوت .

بلغت أسعار كتكوت سمان ( الأبيض )اليوم الأثنين 29 مايو سعر3.5 جنيها للكتكوت .

كتكوت سمان ( الأسمر ) اليوم الأثنين 29 مايو سعر3.5 جنيها للكتكوت .

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

بلغت أسعار كتكوت بلدي اليوم الأثنين 29 مايو سعر5.80 جنيها للكتكوت .

بلغت أسعار كتكوت ساسو اليوم الأثنين 29 مايو سعر 10 جنيهات للكتكوت .

بلغت أسعار كتكوت أبيض اليوم الأثنين 29 مايو سعر6.5 جنيها للكتكوت .