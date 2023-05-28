نفوق 4 آلاف كتكوت في حريق مزرعة دواجن بإسنا

سيطر رجال الحماية المدنية، اليوم الأحد، على حريقين في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

الحريق الأول فى بنك إقراض بقرية الدير أدى لتلف محتوياته دون مصابين والثاني نشب فى مزرعة دواجن بجوار دير الفاخوري على الطريق الصحراوى، ما أسفر عن نفوق 4000 كتكوت بعمر أسبوعين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بتلقى غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى، يفيد بنشوب حريق فى مزرعة دواجن بقرية توماس 3 قبل دير الفاخوري وعلى مساحة 2 قيراط ملك “إبراهيم ي” و"طارق م" يقيمان بأصفون، مما أسفر عن نفوق 4 آلاف كتكوت بعمر أسبوعين داخل المزرعة، وتلف بعض الأجهزة والمعدات داخل المزرعة، كما نشب حريق آخر فى أحد بنوك الإقراض فى قرية الدير بمدينة إسنا، مما أسفر عن إتلاف أجهزة كمبيوتر ومكاتب ودولايب وأوراق مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق