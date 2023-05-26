استقرار أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو 2023

يقدم الدستور في نشرته لمتابعيه أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو 2023 في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو 2023

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو في مجموعة حسن الغريب 13 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو في شركة أسيوط للإستثمار والتنمية 15 جنيها للكتكوت.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 13 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو في شركة القاهرة 10.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 13جنيها للكتكوت عمر يوم.

متوسط سعر الكتاكيت اليوم 26 مايو 2023

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو في شركة أمات للدواجن 14 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو في شركة الكناني جروب 11.25 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو في شركة طيبة لجدود للدواجن 15 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو في شركة مجموعة الوادي 13.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو في شركة كايرو ثري اية للدواجن 15.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 26 مايو في شركة الصلاح 15 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعركتكوت بلدي 5.5 جنيها للكتكوت عمر يوم.

بلغ متوسط سعر كتكوت ساسو 10 جنيها للكتكوت عمر يوم.