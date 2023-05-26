أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 26-5-2023 فى مصر

واصلت أسعار الدواجن تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل الفراخ البيضاء 62 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية، وأرجع العاملون في الدواجن تراجع الأسعار إلى انخفاض أسعار الأعلاف التي تعتمد عليها الدواجن في التغذية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض اليوم في مصر الجمعة 26-5-2023 .

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء 62 جنيه .

سعر الفراخ الساسو 68

سعر الدواجن امهات بيضاء 60 جنيه .

الفراخ البلدي 90 جنيه

أمهات بيضاء 60 جنيه

بياض أبيض سلك 43 جنيه

بياض أبيض أرضي 45 جنيه

بياض أحمر سلك 56 جنيه

بياض أحمر أرضي 58 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت ابيض : 12 جنيه

كتكوت ساسو : 11 جنيه

كتكوت ساسو 9.50 جنيه

كتكوت ساسو بيور 10.50 جنيه

كتكوت بلدي 6 جنيه

كتكوت أبيض شركات : 16 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 9.25 جنيه

كتكوت هجين 7.50 جنيه

سعر البيض اليوم

واصل سعر كرتونة البيض التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس ، وأرجع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني، تراجع أسعار الذرة من 20 ألف جنيه للطن، إلى ما بين 13 إلى 15 ألف جنيه والتي تمثل من 70% إلى 80% من إنتاج البيض.

كما تراجع سعر الصويا من 42 ألف جنيه للطن، إلى 35 ألف جنيه للطن، مما يؤدي إلى استمرار تراجع اسعار الدواجن والبيض :

سعر البيض أبيض 79.75 جنيه .

سعر البيض الأحمر 87.75 جنيه .

سعر البيض البلدي 98 جنيه.