طن الكسب بـ36000 جنيه والذرة بـ13200.. أسعار الاعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 15000 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة برازيلي 15000 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة أوكراني 13200 جنيه، بينما سجل سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2500 جنيه، في حين سجل سعر إردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتيني 15700جنيه، بينما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 36000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 37000 جنيه، وبلغ سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات محلى 36500جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا هال فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا هال فات 43% محليا 23800 جنيه أرضه.

- أسعار الكسب

وسجل سعر طن كسب عباد + 36 % 28000 جنيه، بينما سجل سعر جيلوتين مستورد 49500 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين محلى 49200 جنيه، وسجل سعر طن ردة برين محلي 10500 جنيه، فيما سجل سعر طن النخالة الخشنة 11800 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبني القمح جديد 250 جنيها.، سعر قيراط البرسيم من 260 إلى 290 جنيها.

- أسعار أعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادي 26000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 25700 جنيه للطن.، في حين سجل طن العلف ناهي 25400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف باديا ناميا ب 25200 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياضا ب 21700 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17 % ب 21500جنيه، وسجل سعر طن بياض 16 % ب 21500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % ب 21000 جنيه.