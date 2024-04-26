فى 7 نقاط.. كيف انعكست التنمية على مؤشرات الحياة فى شمال سيناء؟

تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا لتنمية شمال سيناء الرقعة الغالية من أرض مصر، فى صورة مشاريع ضخمة فى مختلف القطاعات وفق حزمة من الاستثمارات الحكومية، والتى انعكست بشكل كبير على مختلف المؤشرات المتعلقة بحجم تغطية الخدمات والمرافق الأساسية.

المؤشرات التنموية بشمال سيناء

وبحسب أحدث تقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذى حصلت عليه "الدستور"، نستعرض أبرز المؤشرات التنموية بمحافظة شمال سيناء:

يبلغ عدد سكان محافظة شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، يقع 61.3% منهم فى مناطق حضرية، ويمثلون 0.4% من إجمالى الجمهورية.

تقدر المساحة الكلية للمحافظة 29 ألف كم2، وتشكل المساحة المأهولة نحو 7.2% من المساحة الكلية لها.

بلغ هيكل الناتج المحلى الإجمالى لها 0.8% من إجمالى الجمهورية، ويأتى قطاع استراج البترول فى المرتبة الأولى بنحو 79%، يليه الزراعة 4%، وتجارة الجملة والتجزئة 2%، والصناعات التحويلية 2%، وأخرى 85، فيما سجل معدل النمو الاقتصادى الحقيقى للمحافظة 7.8%.

سجل معدل البطالة بين سكان شمال سيناء 14.4%، ويستحوذ القطاع الحكومى على 53.5% من المشتغلين، فى حين بلغ عدد المشتغلين 15 سنة فأكثر 58.7 ألف مشتغل.

وفى مجال النقل، يبلغ عدد الكبارى 10 كبارى وإجمالى أطوال شبكات الطرق المرصوفة 7230 كم.



مشروعات الطرق والكبارى

أما فى مجال خدمات الإسكان، ارتفع عدد المبانى السكنية بشمال سيناء إلى 95.5 ألف مبنى، وبلغت نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصر الصحى 2.9% وعدد محطات الصرف المعالج 5 محطات حتى عام 2019/2020، وبلغ عدد محطات المياه النقية 34 محطة، والتى تنتج 62 مليون م3 من كمية المياه المنتجة.

وتضم محافظة شمال سيناء 6 مدن و85 قرية، وتبلغ أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق 5715 كم، فيما يبلغ عدد الكليات بجامعة العريش 10 كليات تشكل 1.8% من إجمالى الجمهورية، ويبلغ إجمالى الطلاب المقيدين 7.7 ألف طالب منهم 65.5% إناث، فيما يقدر إجمالى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 340 عضو هيئة تدريس، ومتوسط الطلاب لكل عضو هيئة تدريس: 23 طالبًا/ عضو هيئة تدريس.