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مصر

"التخطيط": الانتهاء من طرق بأطوال 1147 كيلومترًا خلال خطة 2024/2025

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن الدولة تستهدف الانتهاء من طرق بأطوال 1147 كيلومترًا خلال خطة 2024/2025، بالإضافة إلى استكمال أعمال (11) محورًا على النيل، وتنفيذ (9) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البرية والجافة.

نهو طرق بأطوال 1147 كيلومترًا

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 24/2025 في مجال تطوير شبكة الطرق القومية تتضمّن استكمال تنفيذ (3) مشروعات بإجمالي أطوال 1471 كم، وهي (تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، تطوير طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بطول 1126 كم، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم)، ونهو (4) من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كم وهي (ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر بطول 145كم. وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول 50 كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر الوادي الجديد بطول 270كم، وتوسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية بطول 60 كم).

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استكمال 11 محورًا على النيل

وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية بخطة 24/2025، أشار التقرير  إلى أنه من المستهدف استكمال أعمال (11) محورًا على النيل، منها (3) محاور مستهدف نهوها وهي (بديل خزّان أسوان- محور دراو بأسوان- محور ديروط بأسيوط)، وكذا استكمال أعمال (۷) مشروعات للكباري العلوية للسيارات، منها (3) مشروعات مستهدف نهوها وهي (كوبري علوي بمدخل المراغة- كوبري العياط / بنى سويف- كباري علوية على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي)، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الكباري الخطرة والمتهالكة على المجاري المائية. 

طرق التخطيط انشاء طرق استكمال محاور وزارة التخطيط

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