الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

وزيرة التخطيط: مصر من أكبر 5 دول العالم فى تحويلات المصريين بالخارج

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، إن مصر من أكبر5 دول في العالم من حيث تحويلات العاملين بالخارج وتعد تحويلات المصريين بالخارج من مصادر الدخل المهم وشهدت تراجعت الفترة الماضية بسبب عدم استقرار سعر الصرف ولذلك كان استقرار سعر الصرف وتحرير السعر مهم ولذلك عادت ومتوقع أن تعود بشكل أكبر تحويلات المصريين في الخارج إلى السابق حيث تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي لمصر.

 

ارتفاع الناتج المحلي 

وأكدت الوزيرة ارتفاع الناتج المحلي من  13.9 تريليون العام المالي  الحالي إلى 
17 تريليون في السنة  المالية الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن بطالة السيدات لا تزال مرتفعة في مصر بينما بطالة الذكور وصلت إلى  5٪ بينما بطالة  الإناث تصل إلى 15٪ وكانت وصلت في السابق 20٪ وهناك مشروعات لتمكين المرأة تشغيلها لتقليل نسبة البطالة بين الإناث مما ينعكس على إجمالي نسبة البطالة. 
وقالت الوزير أيضا تصاعد في نسبة الاستثمارات الخاصة لترتفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات  متوقع تصل الى49٪ لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

 

حياة كريمة 

وأكدت الوزيرة تضاعف حجم استثمارات حياة كريمة حيث كان مقدر للمرحلة الأولى من حياة كريمة 200 مليار جنيه ولكن بلغت الاستثمارات التي تمت 350  مليار جنيه بأسعار العام الماضي  بينما  متوقع المرحلة  تتكلف المرحلة  الثانية 600 مليار وتم تخصيص 300 مليار في الخطة بالفعل  حيث تم الانتهاء من تنفيذ 82%  من المرحلة الأولى وتنهي خلال 5 شهور وجملة تكلفة المرحلة الأولى 350 مليار  جنيه وتم رصد 150 مليار للمرحلة الثانية ولأول مرة تكون ضمن الاستثمارات الحكومية بموزانة 25/24.

جاء ذلك خلال الرد على تساؤلات النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة حول مشروعات حياة كريمة.

وزيرة التخطيط حياة كريمه مجلس النواب الاستثمارات الموازنة

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