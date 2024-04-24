الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: الدولة دحرت الإرهاب من سيناء بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة

اللواء عبدالله لاشين
اللواء عبدالله لاشين

هنأ اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، من ضباط وضباط صف وجنود، بمناسبة الذكرى 42 لـتحرير سيناء.

وأكد لاشين، في تصريحات صحفية، أن ما يحدث على أرض سيناء من مشروعات قومية لا يخفى على أحد وما تشهده هذه البقعة الغالية من أرض مصر من أعمال تطوير ونهضة لم يسبق لها مثيل، عبر مشروعات قومية في كل المجالات.

 القيادة السياسية شرعت في معركة تنمية سيناء 

أوضح لاشين أن القيادة السياسية شرعت في معركة تنمية سيناء، واستطاع رجال الجيش والشرطة بفضل تضحياتهم في اقتلاع الإرهاب من جذوره، وأصبحت أرض الفيروز واحدة من أفضل الأماكن الجاذبة للاستثمارات في مصر، بعد جهود ضخمة لربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وتوفير واقعًا جديدًا يليق بها وبتضحيات المصريين.

أكد أن الحكومة ضخت وفقت لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجمالي استثمارات عامة موجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، مشيرا إلى أن ذلك جاء إيمانًا بأن التنمية هي سلاح الدولة في دحر الإرهاب وركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار بها.

وكان قد وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

عيد تحرير سيناء

جاء ذلك حسب بيان، وتزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.
ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

مجلس النواب تحرير سيناء القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي دحر الإرهاب التنمية مشروعات قومية

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