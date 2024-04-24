الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره البحرينى

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي من الحدث

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة أحمد بن سلمان المُسلم رئيس مجلس النواب البحريني والوفد البرلماني البحريني المرافق له.

في مستهل اللقاء، وصف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب زيارة رئيس مجلس النواب البحريني إلى المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتاريخية كونها أول زيارة لرئيس برلمان للمقر الجديد للمجلس، مُدللًا بذلك على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – البحرينية في ضوء امتلاك البلدين الشقيقين العديد من القواسم التاريخية المُشتركة.

وشدد رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الايجابي للزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر في إطار ما يجمعه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة، كما أعرب رئيس مجلس النواب عن ثقة مصر في نجاح مملكة البحرين الشقيقة في استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين خلال العام الجاري.

 مصر تملك بيئة استثمار واعدة 

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال اللقاء النهضة الحقيقية التي تشهدها مصر في كل المجالات، مُضيفًا أن مصر تملك بيئة استثمار واعدة وجاذبة للاستثمارات، وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب ضرورة تعزيزالعلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني في كل المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

واتصالًا بالأزمة الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع من الرفض التام للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما استعرض أيضًا جهود مصر في إنهاء الأزمة الانسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات إلانسانية إلى غزة.

من جانبه، أعرب أحمد بن سلمان المُسلم رئيس مجلس النواب البحريني عن اعتزازه وتقديره لعمق العلاقات بين مملكة البحرين ومصر والمُمتدة عبر آلاف السنين، مُشيدًا بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في كل المجالات من زخم إيجابي مؤكدًا الدعم البرلماني لها، كما أشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالدور المصري الرائد عربيًا مؤكدًا أن مملكة البحرين تعتبر مصر هي العمق الاستراتيجي وبيت العرب وقوته والامتداد القومي.

واصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب البحريني والوفد البرلماني البحريني في جولة داخل المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة وقاعة الجلسات العامة للمجلس، وقد استعرض رئيس مجلس النواب خلال تلك الجولة آليات العمل داخل المقر الجديد لمجلس النواب، والتي تُشكل طفرة نوعية في مجال العمل البرلماني، وهو ما يتواءم ويتطابق مع تدشين الجمهورية الجديدة في مصر.

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