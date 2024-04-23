الثلاثاء 23 أبريل 2024
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سياسي

"اتصالات النواب" توصي بوضع جدول زمني لمد وتوصيل الشبكات بمركز الحسينية

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن “المصرية للاتصالات” تقوم بجهود جبارة لتوصيل خدمات الاتصالات والانترنت للقري والنجوع بالمحافظات بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمه”، مُشيرًا إلى ان الاستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي تؤكد علي ضرورة التحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة للجمهور بما يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهوريه الجديده.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالأعضاء بشأن ضعف خدمات الاتصالات والتليفون الارضي وخدمات الإنترنت ببعض المناطق، بتشكيل لجنة لإعادة المعاينة للمناطق التي تقدم بها النائب بلال البرلسي بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وذلك أثناء عرض طلب الأحاطة، وضرورة تحديد جدول زمني للإنتهاء من مد الخطوط الأرضية والتشغيل الفعلي وكذلك ضرورة تحديد جدول زمني للإنتهاء من توصيل الشبكات بمركز الحسينية، بالاضافه الي التنسيق مع النائب محمود قاسم بتشكيل لجنة من المحليات والشركة المصرية للاتصالات لإعادة المعاينة مرة أخري كما ورد بطلب الإحاطة.

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تشكيل لجان مع المحليات لتحسين كفاءة الخدمات وإزالة التعذرات

وقرر “بدوي” تشكيل لجنة من الشركة المصرية للاتصالات والمحليات وبحضور النائب رقية عبد العزيز  لرفع كفاءة وإزالة التعذرات بالمناطق التالية ترعة الحاكمي، شارع عشرة، منطقة خلف المدارس جمال عبد الناصر، نجع (هريدي وموافاة اللجنة برد رسمي خلال شهر.

من جانبه، أوضح  المهندس الحسيني عادل - نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق، أن توصيل شبكات الألياف الضوئية بعد الانتهاء من توصيل المرافق العامة للصرف الصحي والغاز الطبيعي، وجاري دراسة الوضع الحالي لعدد من المناطق وتشكيل لجان  من الشركة المصرية للاتصالات والمحليات لتحسين كفاءة وإزالة التعذرات.

طلبات إحاطة حول ضعف شبكة الإنترنت 

وناقشت اللجنة عدد من الطلبات الخاصة بضعف شبكة الانترنت وإدخال الهواتف الأرضية وشملت المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن عدم إدخال الهواتف الأرضية بقرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، والنائب طلبة النحال، بشأن ضعف شبكة الإنترنت بقرية الفالوجا التابعة للوحدة المحلية النجاح بمركز بدر محافظة البحيرة، والنائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم تنفيذ توصيات مجلس النواب بمد خطوط الهاتف الأرضي للمناطق المحرومة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

ونظرت اللجنة في ذات اليوم الطلبات المقدم من النائب السيد رحمو، بشأن ضعف شبكة الانترنت بمركز الحسينية محافظة الشرقية، ورقية الهلالي، بشأن تضرر الأهالي من عدم توصيل الإنترنت أو الخطوط الأرضية بكثير من المناطق القديمة والجديدة بمركز المنشأة وخاصة امتدادات مدينة المنشأة والنجوع بها بمحافظة سوهاج، والنائب إلهامي البارودي، بشأن تغطية شبكة الإنترنت الأرضي بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

كما تقدم النائب محمد عوض السيد، بطلب إحاطة بشأن عدم توصيل خطوط التليفونات الأرضية بتقسيمات كثيرة بمدن رأس سدر، وأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، والنائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم تنفيذ شبكة الفايبر الأرضية بتوابع مدينة أرمنت الحيط بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية بمحافظة الأقصر.

الجمهورية الجديدة مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا النائب أحمد بدوي السيسي الاتصالات

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