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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"اتصالات النواب" تكشف قيمة تعويض العملاء بعد عطل فودافون

أحمد بدوي
أحمد بدوي

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن شركة فودافون ستقوم بتعويض المواطنين لمدة 24 ساعة بإنترنت ومكالمات مجانا، نتيجة العطل الذي حدث وتعطيل مصالح العملاء، لافتًا إلى أنه تواصل مع مدير السياسات العامة للشركة وأكد له هذا الأمر.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن العطل يرجع إلى إجراء تحديثات بأحد مكونات الشركة، ونوه إلى أنه سيتم فرض غرامة على الشركة تتناسب مع  حجم العطل والضرر الواقع على العملاء.

تابع أن العطل استمر لمدة 6 ساعات وكان لا بد أن تجرى التحديثات بحرص شديد، لأن أي خطأ صغير يؤدي لأضرار بالغة. 

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فودافون إنترنت ومكالمات مجانا العطل عزة مصطفى صالة التحرير

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