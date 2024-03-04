الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل يؤثر غرق السفينة روبيمار على حركة الملاحة في قناة السويس؟.. ربيع يجيب

غرق السفينة روبيمار
غرق السفينة روبيمار

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن غرق السفينة روبيمار يؤثر على البيئة والثروة السمكية والصيادين في اليمن، وهناك صعوبة لمعالجتها بعد الغرق، لكنه لا يؤثر على حركة السفن والملاحة في قناة السويس.

من جهة أخرى، لفت ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن هناك تأثير كبير على أسعار الشحن والناولون للسفن والحاويات التجارية، نتيجة الاضطرابات التي حدثت في منطقة البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.

وأضاف:  أسعار الشحن للسفن وصلت لـ5 آلاف دولار مقارنة بـ750 دولار في الماضي، وقيمة التأمين يتحملها المستهلك، وتضاف على قيمة السلعة".

أسامة ربيع غرق السفينة روبيمار الثروة السمكية اليمن الغرق

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