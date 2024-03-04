الإثنين 04 مارس 2024
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سامح شكرى: معبر رفح الوحيد الذى يعمل لإدخال المساعدات إلى غزة

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير سامح شكري، إن هناك رغبة في فتح المعابر الأخرى، إن هناك معبرًا وحيدًا يعمل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ليس بالكفاءة المطلوبة؛ نظرًا للقواعد التي تفرض من حيث التحقق من المساعدات وإجراءات مطولة عن تعمد؛ للحد من المساعدات واستمرار حالة الحصار القائمة على القطاع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الهولندية، "إن الولاية المحددة في قرار مجلس الأمن تفرض سرعة إقامة مركز تحقق في رفح الفلسطينية لتعمل بشكل فيه كفاءة بعيدًا عن الحد والسيطرة، ولنا ثقة كاملة في أجهزة الأمم المتحدة أنها منزهة عن التورط في أي عمل لا يتفق مع حياديتها وقدرتها، وكانت رسالتنا ضرورة التنفيذ الفوري للولاية المنسقة وفريق عملها".

وأردف: "نركز على تفعيل الولاية في المعبر الذي يعمل، المعبر الوحيد الذي وفر رغم عدم رضانا بما استطعنا أن ندخله، ليس لعدم قدرة، ولكن لأننا نرى قوافل ممتدة من رفح إلى العريش انتظارًا للدخول، لكن غير قادرة نظرًا للإجراءات المعقدة التي تفرض على القوافل، ومن ثم أهمية الخروج خارج القواعد وعمليات التحقق التي تتم في المعبر الإسرائيلي، حيث يتم من خلال أجهزة الأمم المتحدة التي تحظى بثقتنا".

سامح شكري المعابر المساعدات إلى قطاع غزة قرار مجلس الامن المعبر الوحيد ا

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