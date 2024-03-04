الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

من أمام الصوامع والغيطان.. رسائل شكر للرئيس السيسي على مبادرة "كلنا واحد"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

سعادة كبيرة غمرت المواطنين الذين تواصلت معهم فرق وزارة الداخلية لتوصيل كرتونة رمضان، في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه المواطنون رسائل شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتوصيل المساعدات للمناطق الأكثر احتياجًا، وقالت إحدى السيدات: "نشكر الرئيس إنه فاكرنا دائما في المواسم الحلوة"، وقالت أخرى: "نشكر الرئيس السيسي إنه واقف جمبنا وفاكرنا دائما في كل حاجة، ومش ناسينا".

طرقت فرق وزارة الداخلية في هذه المرة الأبواب، ووصلت إلى الفئات الأكثر احتياجًا في أماكن عملهم في الغيطان  وأمام الصوامع، وفي المزارع، وعند الأكشاك، وعلى الشواطيء، أينما وجدوا وصلت إليهم النفحة الرمضانية ضمن مبادرة كلنا واحد.

وقال أحد المزارعين، الذي ظهرت الصوامع من خلفه: "أحب أشكر وزارة الداخلية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على وقفته فاكرنا في كل خير، بنشكر الرئيس السيسي عمل لنا إنجازات الصوامع وتبطين الترع، كل سنة وهو طيب يعود عليه بخير".

وأضاف آخر: "ربنا يخليه حاسس بينا ومراعينا، مبسوط إن الريس فاكرنا وجاي لنا لحد الأراضي الزراعية، ومبسوط بمبادرة كلنا واحد، وكرتونة رمضان، فرح الغلابة كلهم، وتحيا مصر". 

مبادرة كلنا واحد الرئيس السيسي كرتونة رمضان الصوامع

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