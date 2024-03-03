5 إجراءات قاسية اتخذتها مصر فى ملف الأمن الغذائى

قال د.محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، شو دونيو مزارع محب لمصر، ودائمًا يتحدث عن مصر بإيجابية، لأنه يرى أن مصر تنحت في الصخر، ورغم ندرة مواردها المائية قدرت تحقق جزءًا كبيرًا من الأمن الغذائي لمواطنيها.

أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إذا رجعنا لأزمة الحبوب في السوق العالمية في 2007 و2008، كلنا رأينا المصريين وصلوا لمرحلة صعبة أمام أفران العيش، وكان هناك اقتتال في الطوابير والإعلام العالمي يتحدث أن مصر لا تجد الخبز وأنها على وشك الدخول في مجاعة، وفوجئنا من بعد عام 2012 رغم وجود أزمات اقتصادية كبيرة في العالم، لم يحدث هذا الأمر، ولم ينقص أحد رغيف من حصته، وهذا يرجع إلى اتخاذ مصر خلال 10 سنوات 5 خطوات وإجراءات قاسية في ملف الأمن الغذائي".

وأوضح أن هذه الخطوات تمثلت في إضافة رقعة زراعية بمساحة 2 مليون فدان خلال 10 سنوات، أنتجوا ما يزيد على 30 مليون طن سلعًا غذائية للأسواق والتصدير، وإنشاء أكبر محطات معالجة مياه صرف زراعي في العالم، واستنباط أصناف جديدة من القمح لتأمين الأمن الغذائي، وإنشاء الصوامع لتوفير مخزون استراتيجي من القمح، والاتجاه للزراعات التعاقدية للقمح والذرة وفول الصويا والقطن.

وختم: "في فترة كورونا دول أغلقت أسواقها، وأكبر دول زراعية في العالم تفقد من رقعتها الزراعية، ولا توجد دولة تضيف للرقعة الزراعية إلا مصر".