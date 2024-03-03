رئيس هيئة قناة السويس: نجحنا فى إصلاح سفينة هاجمها الحوثيون

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تطوير الأسطول البحري في قناة السويس، وكشف عن أن الأزمة في البحر الأحمر خلقت خدمات جديدة يمكن تقديمها للسفن التي تعبر قناة السويس، مثل خدمة صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري، والتزود بالمؤن.

وأضاف، خلال افتتاح مؤتمر "مارلوج 13"، الذي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري، الذي عرض الإعلامي أحمد موسى هامشًا منه على شاشة "صدى البلد": "نجحنا في إصلاح سفينة في ترسانة السويس هوجمت من قبل الحوثيين، كانت فيها فتحات، غيرنا بعض الألواح، وأجرينا عملية إصلاح كبيرة".