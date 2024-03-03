الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة ربيع: عرضنا على الرئيس دراسات ازدواج قناة السويس

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنهم درسوا الازدواج الكامل لقناة السويس، حيث يوجد 80 كيلومترًا في القناة بدون ازدواج، 50 كيلومترًا منها في الشمال، و30 كيلومترًا في الجنوب.

أضاف ربيع، خلال مؤتمر "مارلوج 13"، الذي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية خلال الفترة من 3 - 5 مارس الجاري، الذي عرض الإعلامي أحمد موسى هامشًا منه على شاشة "صدى البلد": "عملنا الدراسات المبدئية وعرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك شركتان كبيرتان تجريان دراسات جدوى، لبحث الشركاء، وستعرض الدراسات النهائية على الرئيس السيسي للتصديق عليها لبدء العمل". 

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