الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس قناة السويس: حريصون على توطين الأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق التنمية المستدامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، حرص الهيئة على توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطتها الطموحة للإعلان عن "القناة الخضراء" بحلول عام 2030، منوهًا بأنه تم تحويل محطات مراقبة حركة الملاحة للعمل بـ"الطاقة الخضراء" الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.


وقال ربيع- في كلمته، اليوم الأحد، خلال افتتاح مؤتمر "مارلوج 13"، الذي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجاري، بحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، وبمشاركة عدد كبير من مسئولي صناعة النقل البحري عربيًا وإقليميًا ودوليًا- إن قناة السويس تلعب دورًا حيويًا في ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وسعيها الدائم لتعظيم دورها من خلال تبنى مبادرة لإعلان قناة السويس "قناة خضراء" بحلول عام 2030.

أسامة ربيع: نستهدف تحويل قناة السويس لقناة خضراء بحلول 2030

وأشار إلى أن الهيئة تضع البعد البيئى في مقدمة أولوياتها، وهو الأمر الذى يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد نظيف صديق للبيئة، وكذا جهود المنظمة البحرية الدولية (IMO).. وأوضح، في هذا الصدد، نجاح قناة السويس في خفض 55 مليون طن من الانبعاثات الكربونية والحد من استهلاك الوقود بمقدار 17 مليون طن خلال عام 2023.


كما أشار إلى اعتماد آليات عمل جديدة بالاعتماد على الطاقة النظيفة، مثل اتجاه الهيئة لتحويل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة للعمل بالطاقة الشمسية، وتحويل أسطول سيارات وحافلات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب الدخول فى شراكات مع كيانات عالمية لإعادة تدوير مخلفات السفن.


وشدد "ربيع" على أن مؤتمر "مارلوج" يعد أحد أهم المؤتمرات المعنية بتطورات النقل البحرى، وهو ما يعكس التوجه لصناعة النقل البحرى ويهتم بالاقتصاد الأزرق المستدام صديق البيئة، لافتًا إلى أن انعقاد النسخة الحالية من المؤتمر تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، ما مثل عبئًا على الخطوط الملاحية وسلاسل التوريد بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وتأمين البضائع وطول الرحلات.

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وفي ختام كلمته، أكد رئيس هيئة قناة السويس أن القناة مفتوحة للملاحة البحرية، مضيفًا أن طريق "رأس الرجاء الصالح" يكبد السفن مسافة أطول كثيرًا مقارنة بقناة السويس.


ووجه الدعوة لكل المستثمرين والكيانات الاقتصادية والصناعية والبحرية للدخول في شراكات استثمارية مع قناة السويس وشركاتها في كل الفرص الواعدة التي تطرحها بمجالات محطات الركاب للسفن السياحية والترسانات المستدامة وبناء الوحدات البحرية الخضراء واستخدامات الطاقة النظيفة وتطوير مراين اليخوت، لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الموارد والمهارات والكفاءات المتوافرة بمختلف الكيانات.


وعقب ذلك، تفقد رئيس هيئة قناة السويس الجناح المخصص للشركات التابعة للهيئة في معرض الخدمات والمعدات البحرية (IME 2024) الذي يقام على هامش المؤتمر، بمشاركة واسعة للشركات المحلية والعالمية في مجال خدمات الموانئ والنقل البحري والبترول ونظم المعلومات البحرية.

رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة أهداف التنمية المستدامة القناة الخضراء بحلول عام 2030 محطات مراقبة حركة الملاحة الطاقة الخضراء الطاقة الشمسية

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