الأحد 03 مارس 2024
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أسامة ربيع: نستهدف تحويل قناة السويس لقناة خضراء بحلول 2030

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تنفذ العديد من المشروعات التنموية لتحقيق الخطة المستهدفة لتكون قناة خضراء بحلول عام 2030، انطلاقًا من أنها أقصر وأسرع ممر ملاحي يربط البحر الأحمر بالمتوسط، ولايوجد بديل مثالي عنه، وذلك من خلال التحول للطاقة النظيفة وهو ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بين آسيا وأوروبا، مؤكدًا  أن القناة أصبحت نموذجًا للممرات الملاحية الصديقة للبيئة.

وأضاف خلال افتتاح فعاليات الدورة الثالثة عشرة من "المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج"، إن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 13" من أهم المؤتمرات العالمية التي تهتم بصناعة النقل البحري لتأسيس بنية تحتية في اقتصاد النقل الأزرق الذي يبلغ حجمه 6.3 تريليون دولار سنويًا.

تحويل 16 محطة مراقبة

وأشار رئيس قناة السويس، إلى تحويل 16 محطة مراقبة لتعمل بطاقة الرياح والشمسية، وبناء 6 قاطرات ومعديات تعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود العادي، فضلًا عن 80%؜ من السيارات المستخدمة داخل القناة تعمل بالغاز الطبيعي، وزراعة 10 آلاف شجرة بطول قناة السويس، علاوة على الشراكات في مجالات شحن وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة بدعم من وزارة النقل.

وانطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 13" تحت عنوان نحو بنية تحتية ذكية خضراء وزرقاء" والذي يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ماكسيمو ميجيا، رئيس الجامعة البحرية الدولية مالمو،  ولفيف من مديري وممثلي الموانئ والشركات العربية والأجنبية في قطاع النقل البحري واللوجستيات.

هيئة قناة السويس المشروعات التنموية قناة خضراء مارلوج 13 بنية تحتية

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