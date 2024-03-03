انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 13" بالإسكندرية

انطلقت فعاليات "المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات" مارلوج 13، اليوم، وتنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في محافظة الإسكندرية، وسيستمر في الفترة من (3-5 مارس 2024). يشارك في المؤتمر الفريق كامل الوزير - وزير النقل، الفريق أسامة ربيع - رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور إسماعيل عبد الغفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب - محافظ مطروح.

كما سيشهد المؤتمر حضور كل من محمد سالم الشهوبي - وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، المهندس علي العابد الرضا - وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بدولة ليبيا، المهندسة حصة آل مالك - مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري في الإمارات العربية المتحدة، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، والدكتور بهجت أبو النصر - مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية.

ومن المشاركين أيضًا، الدكتور أكرم سليمان السلمي - رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وماكسيمو ميجيا - رئيس الجامعة البحرية الدولية في مالمو، بالإضافة إلى مديرو وممثلي الموانئ والشركات العربية والأجنبية في قطاع النقل البحري واللوجستيات.

وسيتم على هامش المؤتمر افتتاح المعرض الدولي البحري 2024 IME، والذي يضم مجموعة كبيرة من كبرى هيئات الموانئ والشركات المصرية والعربية والعالمية، ويقام علي هامش المؤتمر في اليوم الأول 3 مارس 2024 ورشة عمل تفاعلية ينظمها معهد النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع اتحاد "“International Supply Chain Education Alliance



كما سيعقد على هامش المؤتمر الاجتماع السنوي الثامن للتحالف الدولي للشحن البحري (GSTTA)ومقره جمهورية الصين الشعبية والذي يُقام هذا العام ولأول مرة على هامش المؤتمر تحت رعاية الأكاديمية ويستضيفه معهد تدريب الموانئ.

ويعقد على هامش المؤتمر اجتماع لجنة الدعاية على هامش المؤتمر، والتي تعتبر واحدة من اللجان الثلاثة الرئيسية الخاصة باتحاد موانئ البحر المتوسط، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي كبرى هيئات الموانئ الأوروبية والعربية في شمال وجنوب البحر المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الهامة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بين الأكاديمية بكياناتها المختلفة ومجموعة من الهيئات العربية والدولية، منها اتفاقية تعاون مع هيئة ميناء البحر التيراني الشمالي الإيطالية وجامعة بيزا الإيطالية وقطاع النقل البحري، وكذلك اتفاقية مع جامعة جنوا بإيطاليا وبروتوكول تعاون مع أنظمة المجتمع المينائي في جيبوتي، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين البحري مع المدرسة الوطنية البحرية الجزائرية.

يشارك في تنظيم المؤتمر: جامعة جنوا الإيطالية - الشريك الأكاديمي للمؤتمر، جامعة ستافوردشاير في المملكة المتحدة - الشريك الأكاديمي للمؤتمر، منظمة البنية التحتية الدولية للنقل المائي (PIANC) - الشريك العلمي للمؤتمر، الجامعة الدولية للنقل واللوجستيات (IULT) في بولندا، الهيئة الدولية للموانئ والمرافق (IAPH)، منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، الهيئة الدولية للممرات المالحية الداخلية (IWI) في بلجيكا، مؤسسة ميناء فالنسيا في إسبانيا، هيئة موانئ البحر المتوسط (MEDPorts Asociación) في فرنسا، مركز تدريب الموانئ (APEC) في أنتويرب ببلجيكا، التحالف الدولي للشحن البحري (GSTTA) في الصين.