وزير النقل يستعرض خطة تطوير الموانئ المصرية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 13، يعد من أهم المؤتمرات التي تجمع خبراء العالم في صناعة النقل البحري ويثمر سنويا عن العديد من التوصيات الهامة التي تخدم قطاع النقل البحري في مصر، وجميع الأنشطة المرتبطة به وذلك في سياق الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتطويرها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مستعرضًا ما نفذته وزارة النقل من المشروعات ومنها 7ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعى والتعديتي والخدمي بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الحافة والتي تضم: ممر النسخة الإسكندرية، ممر العريش طابا، ممر القاهرة الإسكندرية، ممر طنطا دمياط، ممر جرجوب السلوم، القاهر اسوان، سفانا قنا أبو طرطور.

وأوضح أنه جرى إنشاء 30 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية، وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع، وتطوير شبكة السكك الحديدية الخالية، فضلا عن إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة.



وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير الموانئ البحرية يشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي 67 ألف كم، وأعماق تتراوح بين 10 إلى 15 مترا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة البحرية بجميع الموانئ المصرية إلى 100 ألف كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن بدلا من 135مليون طن و40 مليون حاوية سنوية بدلا من 12مليون حاوية، وخلق مساحات تخزين داخل الموانئ لتشجيع تجارة الترانزيت المباشر.

جاء ذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ماكسيمو ميجيا رئيس الجامعة البحرية الدولية مالمو، ولفيف من مديري وممثلي الموانئ والشركات العربية والأجنبية فى قطاع النقل البحرى واللوجستيات.