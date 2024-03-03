الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حُماة الوطن بالإسكندرية يطلق فاعليات "الدورة التأهيلية للمجالس النيابية والمحلية"

ندوة حزب حماة الوطن
ندوة حزب حماة الوطن بالإسكندرية

أطلق حزب حُماة الوطن بالإسكندرية أولى فاعليات "الدورة التأهيلية للمجالس النيابية والمحلية" بمقر الحزب بمنطقة سموحة شرق المحافظة، والتي من المقرر استمرار فاعلياتها حتى 7 مارس الجاري، ويحاضر بها نُخبة من قيادات الحزب بأمانتي الإسكندرية والمركزية، وذلك تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتنفيذا لتوجيهات محمد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، بخلق كوادر قادرة على أداء الدور النيابي بالمجالس البرلمانية والمحلية وتقديم خدمات ملموسة على أرض الواقع لتحسين حياة المواطنين.

المجالس المحلية في مصر 

ألقى اللواء دكتور وليد النمر رئيس قسم الشئون القانون بمديرية أمن الإسكندرية سابقا، والمحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، المحاضرة الأولى بعنوان "المجالس المحلية في مصر" والتي استعرض خلالها نشأة وتكوين المجالس المحلية، والفرق بين اختصاصات عضو المجلس المحلي وأعضاء برلماني النواب والشيوخ، وآليات التنسيق بين المجالس المحلية والجهات الحكومية، والدور الرقابي على أداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وحدات الإدارة المحلية وشروط الانتخاب بها

كما ألقى الدكتور السيد باشا أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، ثاني محاضرات اليوم الأول من الدورة والتي جاءت بعنوان "وحدات الإدارة المحلية وشروط الانتخاب بها"، حيث تناولت المحاضرة تعريف وحدات الإدارة المحلية، وشروط الانتخاب في كل وحدة، والفرق بين نظام الإدارة المحلية والحكم المحلي، وتبعية الوحدات والمجالس المحلية لوزارة التنمية المحلية، وأهمية الدور الرقابي لأعضاء المجلس المحلي على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك في تنظيم الدورة كل من اللواء إبراهيم مبارك أمين أمانة المجالس النيابية والمحلية، واللواء ممدوح النمر أمين أمانة الشؤون السياسية، والدكتورة سحر الشريف أمين أمانة اللجان النوعية، والدكتور شادي نبيل أمين أمانة المواطنة، كما شهدت الدورة حضور لفيف من قيادات الحزب وأعضائه بالأمانات النوعية والجغرافية.

 

ندوة حزب حماة الوطن بالإسكندرية
ندوة حزب حماة الوطن بالإسكندرية
ندوة حزب حماة الوطن بالإسكندرية
ندوة حزب حماة الوطن بالإسكندرية
ندوة حزب حماة الوطن بالإسكندرية
ندوة حزب حماة الوطن بالإسكندرية
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